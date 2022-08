Cambio di rotta: la Fidelis dovrà puntare su un altro portiere under. Non sarà Giuseppe Agostino il rinforzo giovane tra i pali dell’Andria. L’attesa, forse, è durata anche troppo. Ormai non ci sono più dubbi: il portiere, classe 2002, di proprietà del Genoa, resterà in Liguria. Il suo arrivo era previsto non più tardi di ieri. Nulla di fatto, invece. Ed allora il ds Sandro Federico ha deciso di virare su altri profili.

Arriverà un giovane tra i pali, dunque. E poi sono attese altre novità tra entrate e soprattutto uscite sino al gong del calciomercato estivo: la volontà è trovare una sistemazione, magari anche con qualche scambio, ad Alcibiade, Nunzella e Tulli.

Domenica comincia il capitolo più importante, quello relativo al calcio giocato. La 35esima esperienza tra i professionisti della Fidelis partirà alle ore 20.30, allo stadio “Degli Ulivi”, contro il Potenza.