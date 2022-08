Sei ragazzi andriesi a Budapest alle prese con le buone pratiche per la valorizzazione del territorio. Sono studenti dell’Istituto “Lotti Umberto I” di Andria che hanno raggiunto la capitale dell’Ungheria per la prima mobilità del progetto Erasmus Plus, un’occasione di crescita e scambio tra culture differenti.

I ragazzi, accompagnati dal dirigente Pasquale Annese e da due docenti responsabili, stanno partecipando a lezioni presso la scuola Budapesti Gépéseti per discutere con studenti rumeni e ungheresi di valorizzazione del territorio e buone pratiche, temi affrontanti durante l’anno scolastico, ponendo attenzione sulla promozione del patrimonio turistico soprattutto nelle aree rurali.

Un progetto di formazione a 360°, come ci spiegano dall’istituto, che permetterà ai ragazzi di mettere in pratica le conoscenze specifiche dell’indirizzo di studio oltre ad essere un momento in cui culture e tradizioni diverse si mischiano tra di loro.