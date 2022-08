In un Degli Ulivi che ha accolto con grande entusiasmo la Fidelis targata Mirko Cudini i biancazzurri si impongono sul Casarano per 3 a 2 nell’ultimo test pre campionato di questa lunga preparazione. Domenica, infatti, si farà sul serio ed al “comunale” sarà di scena la prima giornata del torneo di Lega Pro con la Fidelis a sfidare il Potenza alle 20,30. Protagonista è stato sicuramente Simone Paolini con una doppietta importante assieme alla nuova perla di Orfei. Ma bene un po’ tutti i nuovi arrivi su cui spicca Arrigoni che ha dettato con ordine e grande abnegazione i tempi della manovra.

Primo tempo a ritmi elevati ma che produce poche emozioni. Il primo acuto è quello biancazzurro con Paolini che al 33′ sigla il vantaggio dopo aver raccolto una corta respinta della difesa ospite su di un’azione sviluppata da Mariani-Bolsius sulla sinistra. Il gol galvanizza la Fidelis che sfiora il raddoppio con il colpo di testa di Sipos su assist ancora di Mariani, palla alta. Pochi i cambi nella ripresa anche se il Casarano sfiora subito il pari con Burzio tutto solo davanti a Savini bravissimo a restare in piedi ed a respingere la conclusione dell’attaccante. Il neo entrato Gatto calcia nel cuore dell’area di rigore ma la sfera è sul fondo. Primi dieci minuti di marca ospite sino alla reazione biancazzurra. Ci prova Bolsius in contrattacco, ma il suo tiro è alto. Pavone s’invola a destra ma il suo sinistro è salvato in corner da Baietti. Hadziosmanovic, sempre da destra, si ritrova solo in area tiro sull’esterno della rete. La gara mantiene buoni ritmi anche per i tanti cambi effettuati dai due tecnici. Costantini pesca il jolly mandando in campo Dellino che si presenta subito con il gol del pari: il numero 28 sfrutta una indecisione della difesa di casa e batte Savini con un tiro preciso. Immediata la reazione biancazzurra: Paolini dall’altro lato conquista palla dal limite e calcia potente all’incrocio non lasciando spazio all’intervento di Carotenuto da poco subentrato. E’ nuovo vantaggio completato dalla rete meravigliosa di Orfei allo scadere dopo un’azione da sinistra di Pinelli ed il tiro al volo di controbalzo dell’esterno classe ’03. In pieno recupero è Gatto però a fissare il risultato sul 3 a 2 dopo un assist di Garcia.