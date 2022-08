«Inutile far finta di niente, inutile girare la testa dall’altra parte, dobbiamo guardarci negli occhi e dobbiamo dircelo: ad Andria la criminalità sta alzando il tiro, e il modo che ha trovarlo, questa volta, è uno dei più infami, il fuoco». Lo scrive in una nota l’assessore andriese Pasquale Colasuonno.

«L’incendio a Castel del Monte quasi certamente di origine dolosa, l’esplosione di qualche giorno fa davanti a un’attività commerciale in via Boccherini, l’incendio di ieri ai due mezzi di raccolta rifiuti con tanto di aggressione ai conducenti. Questi sono i segnali, queste sono le prove generali di quella che potrebbe essere una nuova ondata criminale. La cosa peggiore che possiamo fare è ignorare questi atti, ritenerli tutto sommato di portata limitata, e normalizzare questo stato di cose. La criminalità che decide di mostrare i denti in questo modo non può essere niente di normale.

Le forze dell’ordine, tutte, in maniera integrata, fanno il loro lavoro e spesso anche di più. Ma così, con questi numeri, non ce la facciamo. Servono più uomini, più tecnologie, più mezzi. Lo chiediamo da tempo.

Serve prendere sul serio le parole del Procuratore di Trani Renato Nitti che 2 mesi fa aveva detto “la Bat è assolutamente nella prima fascia per infiltrazioni della criminalità nelle imprese del territorio”; e più di un anno fa aveva avvisato che la “la Bat rischia di diventare terra di nessuno”.

Noi amministratori locali, in questa lunga guerra di posizione contro la criminalità, siamo in trincea, e qui rimaniamo, non arretriamo, ma adesso serve che ci raggiungano i rinforzi, altrimenti non c’è nessuna possibilità di svolta e trincea ancora sarà.

E serve anche che l’Andria per bene faccia sentire la propria voce e tenga alta, anzi altissima, la soglia dell’indignazione contro le uscite pericolose e scomposte dell’Andria per male. È necessario fare argine insieme. Forse dell’ordine, politica e società civile.