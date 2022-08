Non si fermano i movimenti di mercato in casa Fidelis come anticipato dal DS Sandro Federico. Ecco il primo portiere ufficialmente tesserato in rosa per la prossima stagione: si tratta di Alberto Savini arrivato ad Andria a titolo definitivo. Classe ‘99, nonostante la giovane età, vanta circa 70 presenze nel campionato di Serie C con la maglia dell’Albinoleffe Calcio, con cui ha disputato anche una semifinale playoff. Cresciuto nel settore giovanile del Torino, il calciatore di Druento, ha indossato in carriera anche le maglie di Arconatese e Savoia nel massimo campionato dilettantistico. Savini è già a disposizione dello staff tecnico biancazzurro.

Percorso inverso, invece, per Antonio Messina attaccante classe 2000. Raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale con il calciatore che non rientrava più nei piani tecnici biancazzurri.