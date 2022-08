«La ripresa dalla pausa ferragostana ci ha consegnato un ulteriore finanziamento, l’ennesimo per questa amministrazione: 1.900.000 euro per asili nido e centri per l’infanzia. Ancora una volta è stata vincente la progettualità presentata, predisposta dal nostro assessorato al quotidiano e che riguarda la zona di Largo Ceruti». L’annuncio è direttamente del Sindaco Giovanna Bruno subito dopo la pubblicazione delle graduatorie di questo bando a cui ha partecipato la Città di Andria. Da rimarcare, in realtà, che l’unico asilo pubblico cittadino al momento è chiuso.

«L’unico asilo nido presente in città, il Gabelli, è stato chiuso dalla precedente amministrazione e si fa fatica a riaprirlo per gli elevatissimi costi di gestione – spiega Giovanna Bruno – Ma su questo non demordiamo e a breve pubblicheremo il bando per la concessione. Nel frattempo, grazie a questi finanziamenti PNRR, potremo non solo realizzare nuovi poli per l’infanzia, ma anche avere la copertura economica per il loro mantenimento, grazie ai sindaci di tutta Italia che hanno portato avanti una battaglia spinta, attraverso ANCI, per ottenere questo importante risultato e non correre il rischio di edificare immobili lasciandoli poi inutilizzati».