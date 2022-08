Gli episodi di criminalità, piccoli o grandi che siano, continuano nella città di Andria. Ieri mattina i responsabili del rifugio per cani “La Guardiola” hanno fatto una spiacevole scoperta. Ignoti erano entrati nella notte, dopo aver lotto il lucchetto che sigillava l’ingresso, portando via tutti i croccantini destinati agli ospiti a quattro zampe, ed altri oggetti vari. Immediato l’appello sui social: «Come ben sapete, con il furto di ieri, in rifugio manca l’essenziale per la sopravvivenza dei nostri ospiti. La fornitura di cibo non arriva prima di venerdì, qualcuno ha voglia di donare dei sacchi di croccantini? Sono in tanti, c’è bisogno di un bel po’ di scorte per assicurargli il pasto giornaliero, per favore, aiutateci!». Qualcuno ha già provveduto a mandare qualche scorta. «Uniti siamo più forti – ha scritto dal rifugio – aiutateci con qualunque cosa in questo momento di necessità e sconforto».