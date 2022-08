La novità più rilevante è che a scuola si tornerà senza mascherina, diversamente dagli ultimi due anni appena trascorsi. L’Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato le nuove indicazioni per la gestione dell’infezione da covid in ambito scolastico. Il documento, che riguarda le scuole di ogni ordine e grado, tranne l’infanzia, è stato messo a punto con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Si entra a scuola solo senza sintomi e senza tamponi risultati positivi al virus. Bisognerà igienizzarsi spesso le mani. Non c’è più l’obbligo della mascherina, ma la FFP2 dovrà essere utilizzata necessariamente dal personale scolastico e dagli alunni che rischiano di sviluppare forme severe del virus. Sanificazione ordinaria, periodica, e straordinaria in presenza di uno o più casi di positività confermati. E poi ancora ricambi d’aria frequenti degli ambienti. Dove le condizioni logistiche lo consentiranno bisognerà mantenere anche un distanziamento di almeno un metro. Le palestre, e altri spazi scolastici, potranno essere concessi a terzi con obbligo di sanificazione. Infine la somministrazione dei pasti nelle mense sarà con turnazione ed il consumo della merenda sarà al banco. Così si proverà a prevenire e a gestire l’andamento del quadro epidemiologico in luogo, la scuola, che negli ultimi due anni ha pagato a caro prezzo gli effetti della pandemia, anche in termini di restrizioni. Nei prossimi giorni, fanno sapere dell’Istituto Superiore della Sanità, verrà pubblicato un documento apposito con le indicazioni per la scuola dell’infanzia.