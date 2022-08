Il dott. Andrea Sinigaglia, direttore sanitario dell’Ospedale “Bonomo” di Andria, è scomparso improvvisamente questa notte a causa di un malore. Punto di riferimento per la Asl Bat, con alle spalle diversi importanti incarichi e di responsabilità, Sinigaglia, 60 anni, lascia una moglie e due figli. Nato a Taranto, ma biscegliese d’adozione, era specializzato in Neurologia, Medicina Legale e Criminologia Clinica. Dal 2013 fino ad aprile 2022 è stato direttore sanitario dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie. Da luglio 2021 dirigeva anche il “Bonomo” di Andria, ma in passato è stato inoltre direttore sanitario del presidio ospedaliero di Barletta. Dal 2012 ha ricoperto la funzione di Presidente della Commissione Invalidi Civile e Legge 104, mentre ha sempre svolto una rilevante attività di Consulente Tecnico medico-legale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trani. Durante l’emergenza covid è stato anche responsabile del Presidio dedicato a Bisceglie. La sua morte ha lasciato sgomenta la Direzione Strategica e tutto il personale sanitario e amministrativo della Asl Bt. «Siamo attoniti di fronte ad una tragedia ed una perdita simile – ha dichiarato Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt – l’abnegazione con la quale Andrea Sinigaglia svolgeva il suo lavoro era da esempio per tutti. Mi unisco al dolore della sua famiglia, a cui l’Asl Bt si stringe forte, e di quanti tra amici e colleghi hanno avuto modo di conoscere la dedizione, la competenza, le doti umane e professionali che facevano del dott. Sinigaglia un assoluto modello da seguire».