È accaduto ieri sera intorno alle ore 19.30. Sul posto sono intervenuti gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria, che hanno provveduto ai rilievi ed alle prime operazioni di soccorso, ed i sanitari del 118 con autoambulanza.

Per cause in corso di accertamento un’autovettura Ford Fusion, condotta da un giovane andriese, proveniente da Montegrosso e diretta verso Andria, è fuoriuscita di strada sul lato opposto a quello tenuto nella marcia, ha urtato contro una siepe in pietra a secco, abbattendola parzialmente, e si è ribaltata sul fianco sulla carreggiata, restando di traverso.

Nell’evento, per fortuna, non sono rimasti coinvolti altri veicoli e il conducente ha riportato lievi lesioni, per le quali è stato dimesso dal Pronto Soccorso dell’ ospedale “L. Bonomo” nella tarda serata di ieri.

Il veicolo è stato rimosso tramite carro-gru e sulla strada si è proceduto a senso unico alternato fino al termine delle operazioni di pulizia della carreggiata dai detriti e dai liquidi oleosi versati dall’auto ribaltata. Si è reso necessario l’ausilio di un equipaggio del Nucleo Viabilità della Polizia Locale per regolare il traffico in condizioni di sicurezza fino al termine delle operazioni sul campo del sinistro.