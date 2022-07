È accaduto nella notte di ieri: su linea “113” arrivava la segnalazione di un cittadino che aveva visto alcune persone armeggiare attorno ad un’autovettura regolarmente parcheggiata lungo una tra le vie principali del centro città.

La Volante, ricevuta la nota radio, si precipitava sul luogo segnalato azionando i dispositivi visivi e sonori d’emergenza; alla vista dell’autovettura di servizio, un individuo vestito di scuro usciva dall’abitacolo, lato guida, di un’utilitaria parcheggiata per poi catapultarsi repentinamente all’interno di un’auto scura con a bordo almeno due complici.

L’auto dei malfattori partiva in retromarcia e s’immetteva ad alta velocità in un’altra via del centro; la Volante, quindi, ingaggiava un rocambolesco inseguimento, durato alcuni minuti, prima di perdere traccia dell’auto.

Gli operanti, tornati sul luogo dell’evento, rinvenivano l’auto parcheggiata col finestrino anteriore sinistro infranto, il blocco di accensione danneggiato e la centralina del motore manomessa (verosimilmente per essere sostituita con una centralina decodificata: tentativo non andato a buon fine per il tempestivo intervento della Volante).

L’autovettura veniva, poi, ripresa in consegna dal legittimo proprietario; l’epilogo positivo dell’episodio testimonia l’utilità di collaborare con le forze di Polizia.