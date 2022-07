Nuovo innesto dirigenziale per la Fidelis Andria: il manager sportivo Fabio Sperduti sarà un nuovo componente del Consiglio di amministrazione dei biancazzurri assieme al Presidente Aldo Roselli ed al consigliere Riccardo Dell’Olio. Fabio Sperduti, 53 anni, da sempre attento alla crescita degli sportivi, è rimasto sempre molto legato alla piazza di Andria: “Le qualità umane e professionali di Fabio sono indiscutibili – spiega il Presidente Roselli – ed il suo legame con la nostra società non è mai venuto meno in questi anni. Ora un passo più importante ed un suo coinvolgimento diretto che sarà molto utile per la costruzione di una base, anche dirigenziale, ancora più solida. La Fidelis sta assumendo una organizzazione sempre più specifica, smart e professionale che sarà presentata in modo complessivo nelle prossime ore”.

Fabio Sperduti coadiuverà la società nell’area commerciale e nello sviluppo dei rapporti con altre società sportive del territorio nazionale.