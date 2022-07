Continua l’emergenza cinghiali sul territorio murgiano. Questa notte, attorno alle 2, un animale di grossa taglia ha attraversato improvvisamente la strada statale 170 a circa un chilometro dal centro abitato di Andria mentre transitava uno scooter con a bordo due persone che lo ha colpito. Rovinosa la caduta a terra dei due motociclisti e non c’è stato nulla da fare per l’animale sbalzato a bordo strada.

Per i due occupanti dello scooter un 42enne ed una 38enne, immediatamente soccorsi dall’arrivo di una equipe sanitaria del 118, il trasporto in ospedale al “Bonomo” in codice giallo per ulteriori accertamenti. Rilievi a cura dei carabinieri mentre sul posto presenti anche le pattuglie delle guardie campestri.