Si aggiornano i numeri della pandemia in Puglia. Secondo i dati del bollettino odierno sono quasi 6mila i nuovi casi di positività al virus a fronte di circa 23.300 tamponi effettuati. Il tasso di positività rispetto a ieri sale al 25,6%. 1.858 le positività rilevate in provincia di Bari nelle ultime 24 ore, 1.235 nel leccese, 920 in provincia di Taranto, 694 in quella di Foggia, 596 i nuovi casi nel brindisino, infine 527 nella Bat. Al conto bisogna aggiungere i circa 160 contagi tra residenti fuori regione e casi in via di definizione. Da inizio emergenza sanitaria sono 1.356.169 le positività rilevate in Puglia. Si aggiorna purtroppo anche il conto dei decessi: altre 8 le vittime del virus e totale dei morti che sale a 8.757. Sul fronte dei ricoveri si registra un lieve rialzo rispetto al bollettino di ieri: sono 483 i pazienti in area non critica, in aumento di 4 unità. Restano stabili a 17 i posti letto occupati in terapia intensiva. Scendono ancora, se pur di poco, gli attualmente positivi, ad oggi sotto la soglia di 80mila. Oltre 7mila i negativizzati nelle ultime 24 ore.