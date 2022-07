Migliora l’incontro domanda e offerta di lavoro nei Centri per l’impiego ArpalBat: questo è il risultato emerso dal nuovo report bi-settimanale, aggiornato al 18 luglio, finalizzato alla promozione delle offerte di Lavoro per te, il portale e l’app della Regione Puglia dedicati a coloro che cercano occupazione. Dal monitoraggio dei dati, si evidenzia un incremento del 14,41% riguardante le offerte di lavoro presenti sul territorio della Bat, con la presenza di 127 annunci aperti con un totale di 381 posizioni ricercate. Suscita un notevole interesse il dato legato alle assunzioni: l’ultima rilevazione segnala un aumento del 27,27% di coloro che sono riusciti a trovare un posto di lavoro grazie all’attività dei centri per l’impiego Bat.

La realizzazione di servizi per il lavoro ritagliati su misura alle esigenze degli utenti si sta rivelando una strategia premiante per i Cpi: il numero di candidature pervenute è pari infatti a 1887, con un incremento del 28,54% rispetto al precedente report del 28 giugno. L’infografica riassuntiva evidenzia la molteplicità delle proposte lavorative presenti, segno dell’affidabilità garantita dai Centri per l’impiego nella selezione del personale da proporre alle aziende.

A guidare la classifica, con 126 figure professionali ricercate, il settore “Commercio e artigianato”, a cui segue “Turismo e ristorazione” (100 specializzazioni). Stabile invece “Tessile-abbigliamento-calzaturiero” con 39 profili ricercati. Risultano in crescita tutti gli altri settori: “Costruzioni, impianti e immobiliare” (37 posizioni da coprire), “Industria e trasporti” (31 posizioni aperte),“Amministrativo e ICT” (19 offerte), “Sanità, servizi alla persona e pulizia” (19 figure ricercate) e “Agricoltura e agroalimentare” (10 annunci presenti).

Nel report allegato sono presenti i dettagli degli annunci con il titolo, la descrizione di ogni offerta, l’indicazione del settore professionale e del Cpidi riferimento. Per candidarsi alle offerte, è necessario consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app “Lavoro per te Puglia”. Allo scopo di favorire le notizie sulle offerte provinciali presenti su Lavoro per te, i centri per l’impiego della Bat hanno realizzato il canale Telegram “Offerte lavoro BAT – LavoroXTE”, a cui è possibile iscriversi al seguente link https://t.me/offertelavoropertebat, in cui sono costantemente riportati i nuovi annunci pubblicati sul portale.

Per informazioni sull’invio dei curriculum e sulle offerte attive e per la pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’impiego dell’Ambito Bat, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su prenotazione) presso le sedi dislocate in tutti i comuni (per contatti: www.arpal.regione.puglia.it).