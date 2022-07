Ha perso il controllo della sua auto probabilmente per un malore improvviso ed ha terminato la sua corsa contro un palo. E’ accaduto questo pomeriggio ad Andria attorno alle 17 in viale della Costituzione in zona Pip. L’uomo al volante, un 60enne, unico occupante della Jeep, è stato soccorso rapidamente dall’intervento di una equipe sanitaria del 118 andriese che ha stabilizzato il paziente sul posto prima del trasferimento in codice giallo al “Bonomo”.

Sul posto anche il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale che ha provveduto alla messa in sicurezza della strada oltre ai consueti rilievi del sinistro. Il violento impatto ha inclinato in modo pericoloso un palo della illuminazione pubblica stradale ed è stato quindi necessario l’intervento sia dei tecnici dell’Enel che degli operai della Multiservice.