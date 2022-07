Daniele Mariani e Antonio Fois sono nuovi calciatori della Fidelis Andria con un accordo a titolo definitivo. Novità di calciomercato per la squadra del tecnico Cudini che continua a lavorare sugli ingressi under in attesa di sfoltire la rosa over.

Daniele Mariani è un terzino sinistro, cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Il classe ’01 si è messo in luce nelle ultime due stagioni, nella massima serie dilettantistica, con la maglia dell’Aversa totalizzando 60 presenze condite da 4 gol. Nonostante le tante richieste ricevute da club professionistici, il calciatore campano ha voluto fortemente la maglia biancazzurra.

Antonio Fois è un terzino destro, cresciuto nel settore giovanile della Salernitana. Il classe ’02 la scorsa stagione si è diviso tra Lamezia Terme e Gelbison, con la squadra di Vallo della Lucania ha totalizzato 18 presenze ed è stato tra i protagonisti della promozione in Serie C del club rossoblù.