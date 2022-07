«Si è conclusa positivamente la due giorni dedicata all’approfondimento sulle Norme Tecniche di attuazione (N.T.A.). Un importantissimo provvedimento che l’Amministrazione, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio, e prima del passaggio nelle apposite commissioni consiliari permanenti, ha voluto preventivamente condividere con la Conferenza dei Capigruppo, con gli Ordini Professionali degli Architetti, Ingegneri e Geometri, e con tutte le associazioni». Lo scrive in una nota il presidente del consiglio comunale di Andria, Giovanni Vurchio.

«Tale scelta, ascoltando i diversi interventi di questa mattina, si è rilevata vincente e molto gradita da tutti i presenti. Infatti, in una sala gremita, si è svolto un confronto sano, propositivo, tra le diverse parti sociali, l’Amministrazione Comunale e gli Uffici Pubblici. Molti sono stati gli spunti interessanti che l’amministrazione ha recepito rendendosi disponibile a concedere ulteriore tempo (trenta giorni circa) affinché si possano presentare osservazioni migliorative al testo comparato preparato dall’ufficio in collaborazione con il tavolo tecnico.

In qualità di Presidente del Consiglio, non posso che esprimere gratitudine per il lavoro svolto dai componenti del tavolo tecnico, degli Ordini Professionali interessati, degli Uffici Comunali nella persona dell’Arch. Assessore Annamaria Curcuruto, del dirigente Arch. Lino Casieri e dell’Ass. Arch. Mario Loconte.

Esprimo gratitudine nei confronti del Sindaco Avv.to Giovanna Bruno, e di tutti i consiglieri comunali e capigruppo presenti all’importante incontro odierno. Dinanzi ad un provvedimento urbanistico di questa portata, che inciderà positivamente e fortemente sul rilancio economico e sociale della nostra Città ed atteso da tanti anni, non c’è colore politico che tenga. Il bene per la Comunità resta prioritario ed assoluto per questa Amministrazione, il tempo ci darà ragione!».