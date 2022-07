Si terrà sabato 16 e domenica 17 luglio prossimo il Gran Premio d’Italia Open di Tiro a Volo TRAP 1 (fossa olimpica) NORD – CENTRO – SUD, organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a Volo Andriese, dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “I Moschettieri del Nera – Terni” e dall’Associazione Sportiva Dilettantistica A.T.A.V.I.C. “Il Campanile” di Mesero (MI) sotto l’egida della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV).

Nella due giorni, gli sportivi partecipanti si misureranno in pedana sul numero di 50 piattelli, a due colpi, dalla distanza di 15 metri. Numerose le categorie impegnate nella competizione: Eccellenza – 1ª – 2ª – 3ª – Ladies – Settore Giovanile – Senior – Veterani – Master.

La gara si svolgerà dalle ore 10 alle ore 18,30, sabato e domenica, sul campo di Tiro a Volo ubicato in Contrada San Martino (Via Vecchia Barletta) ad Andria.

“La disciplina del Tiro a Volo – ha sottolineato Cosimo di Chiano, socio fondatore dell’ ADS TAV di Andria e istruttore di tiro – sviluppa in chi la pratica le capacità di concentrazione e di autocontrollo, indispensabili per ottenere buone prestazioni. Non è dissimile, quindi, dalle altre discipline sportive dove sono necessarie le doti di costanza e perseveranza, unite all’umiltà e al sacrificio”.

“Incoraggiati dalla Federazione nazionale, abbiamo profuso un grande impegno organizzativo per coinvolgere e riunire i migliori tiravolisti italiani convocandoli nelle gare che i terranno nei prossimi giorni – ha dichiarato Leonardo Equinozio, Presidente dell’Associazione tiravolistica andriese – . Peraltro avremo anche l’onore di avere con noi il coordinatore nazionale gara della FITAV, Claudio Greco. Crediamo che questa manifestazione sportiva sia l’occasione per far conoscere ancor di più al pubblico una disciplina olimpica di grande interesse e rappresenti un momento di prestigio per Andria e il nostro territorio”.