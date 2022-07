È con tutta probabilità un danno provocato ad un cavo in fibra ottica ad aver isolato da ieri le linee della Polizia Locale di Andria. Attualmente infatti il comando dei vigili è raggiungibile al numero mobile 3341089663. L’ipotesi è che in uno dei cantieri compresi nella zona tra Piazza Trieste e Trento e via Trani sia stata danneggiata le linea in fibra. Pare che per la Polizia Locale non sia in questo momento utilizzabile l’impianto di videosorveglianza che ha telecamere diffuse sulla città.