Dopo Urlask, il cantautore Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, si esibirà anche ad Andria. Ad annunciarlo è proprio l’art director Sabino Matera, il quale durante la sua esperienza vissuta per circa dieci giorni in Kazakistan, in qualità di promotore della cultura musicale italiana, ha avuto la possibilità di stringere amicizia con il cantante toscano e invitarlo, poi, nella nostra città federiciana.

Infatti, come si evince dalle locandine – al momento diffuse solo sul sito ufficiale dell’artista andriese – si esibirà domenica 25 settembre, a partire dalle ore 21:00, presso il Palazzetto dello Sport, ubicato in via Corso Germania, 11.

Ad inaugurare il concerto, patrocinato dal Comune, oltre ad essere tra le iniziative del programma “All’Andrsoin”, ci sarà alle ore 20.00, l’esibizione del gruppo “Le Teste di Ozzak”, che allieterà il pubblico in attesa di assistere all’evento musicale di Pupo.

Per info e prenotazioni contattare: 330.702430; [email protected]