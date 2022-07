Francesco Giorgino lascia ufficialmente il Tg1 e dal 14 luglio assumerà l’incarico di Direzione editoriale per l’offerta informativa, sempre in Rai. Il giornalista andriese, volto divenuto noto anche grazie alla conduzione dell’edizione serale del telegiornale di Stato, cambia ruolo dopo circa 30 anni. Recentemente era stato nominato vicedirettore del Tg1 dalla neo direttrice Monica Maggioni. Proprio la nuova organizzazione portata da quest’ultima ha creato non pochi grattacapi all’interno dei massimi vertici della redazione. «Dopo decenni di vita e crescita professionale fianco a fianco, mi mancherà un amico e un collega a volte troppo puntiglioso ma comunque un punto di riferimento con la sua esperienza umana e professionale – commenta Leonardo Metalli, componente del Cdr del Tg1 -. A Francesco Giorgino vanno i miei migliori auguri di buon lavoro in un altro settore della Rai».