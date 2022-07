Difficile contenere le emozioni del momento soprattutto per i parenti delle vittime che rivivono tristemente ogni giorno ma soprattutto in questa giornata. Di certo c’è che ora quei binari sono diventati due anche al chilometro 51, anche se la tratta è ancora chiusa. Di certo c’è che proseguono di gran lena anche i lavori di interramento della ferrovia nell’abitato di Andria. Un grande progetto per il cui termine, teoricamente, mancano circa 470 giorni. In segno di rispetto e commemorazione però questa mattina anche il cantiere con tutti gli operai ed i tecnici si è fermato per circa mezz’ora, dalle 11 alle 11,30.

Un momento di stop voluto per non far passare inosservato anche in chi lavora su quel cantiere questa immane tragedia. Per il resto però si aspetta il ritorno dei treni in città ad Andria dopo sei anni. Ed il grido delle istituzioni, in questa mattinata di ricordo, non poteva mancare nelle parole dei sindaci di Andria e Corato, comunità così tanto colpite dalla tragedia del 12 luglio 2016.

