Lavori di riqualificazione che puntano essenzialmente ad un restyling di una delle piazze più importanti di Andria e cioè Piazza Umberto I. Lo sfondo è quello di Palazzo di Città per un luogo, però, abbastanza degradato e per cui questi lavori apparivano più che urgenti. Un finanziamento importante di rigenerazione urbana che arriva da una progettualità della passata amministrazione a guida Giorgino, che ha avuto uno stop nel tempo ma che finalmente arriva a compimento. Almeno così si spera. Tra poco più di cinque mesi, esattamente 150 giorni lavorativi, questa piazza potrebbe finalmente tornare ad accogliere i cittadini ed i turisti che arrivano in città.

Un restauro urbano che sarà solo il primo passo di questa misura di Sviluppo Sostenibile. A seguire vi saranno anche altre zone del centro storico tra cui i due mercati generali e cioè quelli di via Flavio Giugno e via De Anellis dove sono previsti contenitori culturali e per cui sono in corso alcuni approfondimenti tali da migliorare ulteriormente le progettualità. Le richieste dei cittadini, soprattutto quelli più anziani, riguardano soprattutto la fruizione dei beni riqualificati. Ed infatti, a pesare però sulla riuscita delle opere, è senza dubbio anche la successiva manutenzione per cui l’amministrazione pensa anche al coinvolgimento dei privati.

E sul tema manutenzione c’è da segnalare la continua richiesta di interventi per quel che concerne le strade. Ad assicurare tutti sul prossimo avvio dei primi cantieri importanti è l’assessore ai lavori pubblici Mario Loconte che spiega come si sia agli sgoccioli per l’affidamento delle opere rispetto al progetto regionale finanziato “strada per strada” da oltre 2 milioni di euro. Circa 17 chilometri di strade saranno asfaltati assieme ad altri interventi minori con altre linee di finanziamento.