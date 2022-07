L’associazione “In & Young aps” artigiane e artiste andriesi in co-organizzazione con il Comune di Andria, in occasione della manifestazione “R-Estate ad Andria 2022” organizza in Piazza Catuma nei giorni 15 -16 – 17 luglio “Festa d’Estate” una tre giorni di spettacolo, gazebo espositivi e tanto divertimento.

«La Presidente della associazione In & Young aps Emma Monterisi ringrazia per la dedizione e la collaborazione Francesco Sansonna e l’ispiratore della manifestazione Lello Di Bari organizzazione eventi. Sul grande palco saliranno artisti noti anche a livello Nazionale, la conduzione sarà affidata alla bravissima Agata Paradiso, ci sarà la partecipazione dell’attrice comica Lilia Pierno, gli artisti Eleonora Volpe e Roberto Parente, Lia Cellammare attrice comica, Shintilla Labat trasformista imitatore della grande Raffaella Carrà, Gennaro De Santis (attore Mr. Paracool), I Clicks (artisti), non mancherà la musica con la cantante Adele Cardone, il musicista Vins Sinisi, Celentanoide Artista imitatore di Adriano Celentano, il gruppo musicale Bandlive e tanti altri personaggi. Si ringrazia la partecipazione dell’accademia Total Look per la cura del trucco e parrucco, il gruppo di andriesi amanti delle auto storiche “amici in 500 Andria” e le aziende che esporranno. Un doveroso ringraziamento va al Comune di Andria, alla Sindaca Giovanna Bruno e all’Assessore alle radici Cesare Troia».

Lo spettacolo si potrà seguire anche in diretta televisiva su TELESVEVA a partire dalle ore 20.30.