Un cinghiale ha tagliato la strada questa sera attorno alle 20 ad una coppia di centauri sulla Sp234 che da Castel del Monte scende in direzione Corato. Un impatto inevitabile anche per l’improvviso attraversamento del grosso animale che ha avuto la peggio. Rovinosa anche la caduta dei motociclisti rimasti feriti in modo non grave e soccorsi da una equipe sanitaria del 118 giunta da Andria dopo poco. Tanto spavento per la coppia proveniente da Molfetta ed in giro, questo pomeriggio, per la murgia andriese.