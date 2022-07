E’ mistero attorno alla caduta di un giovane 32enne, residente ad Andria, questa notte a Trani sulla scogliera in una zona del lungomare Cristoforo Colombo compresa tra lo scoglio di Frisio e Grotta azzurra. Sulla vicenda indagano i carabinieri mentre il giovane è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’Ospedale “Bonomo” di Andria. Ad allertare il 118 sarebbero stati alcuni passanti immediatamente ascoltati dai militari che, nel frattempo, cercano di capire con precisione come il ragazzo sia precipitato sulla scogliera. L’episodio è avvenuto nel cuore della notte ed il giovane è stato trasferito in ospedale già in gravissime condizioni attorno alle 4.

Le cause restano al vaglio degli inquirenti che sulla vicenda mantengono il più stretto riserbo anche se da alcune testimonianze raccolte sul posto sembrerebbe che il 32enne avrebbe avuto un acceso diverbio con un’altra persona prima di precipitare dalla scogliera. Nel frattempo il giovane lotta tra la vita e la morte nella rianimazione con traumi e lesioni multiple e con prognosi riservata.