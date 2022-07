Pubblichiamo una nota a firma dell’Associazione 3Place a seguito di un clean up effettuato ieri pomeriggio tra pineta e villa comunale.

– PROFILATTICI come se non ci fosse un domani (probabilmente si fa l’amore frequentemente sulle panchine di pietra…sarebbero atti osceni in luogo pubblico…ma figuriamoci)

PS Giovedì prossimo TORNEREMO nuovamente sul luogo…per un’altra AZIONE. Se potete unitevi a NOI…diamo una RISPOSTA, un SEGNALE a tutt* coloro che non rispettano il nostro ambiente…nella speranza di smuovere qualcosa in loro. Ringraziamo Francesca, Tiziana, Viviana, Riccardo “grande” e Riccardo “piccolo” per aver donato del loro tempo per tutta la comunità».