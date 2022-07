Incidente nel pomeriggio sulla tangenziale di Andria, precisamente sulla rampa che immette sulla ex strada statale 98, in direzione Corato. Per cause da accertare un furgone ed un camion sono rimaste coinvolte nel sinistro stradale. Il bilancio è di un ferito, l’uomo a bordo del furgone, trasportato all’ospedale “Bonomo” da un altro cittadino (pare un conoscente). Indenne il conducente del camion. Sul posto sono giunte comunque due equipe sanitarie del 118. L’incidente è avvenuto quando la strada era piuttosto viscida a causa di un breve scroscio di pioggia.