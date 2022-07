Circa due settimane fa abbiamo segnalato, grazie alla collaborazione dei nostri lettori, tre tombini sporgenti in via della Pineta, una strada molto trafficata durante il giorno. La causa del dislivello tra tombini e asfalto è stata determinata da alcuni interventi dei tecnici della Telecom. Una volta conclusi, purtroppo, quei tombini sono rimasti sporgenti diventando un serio pericolo per i mezzi in transito e quindi per i cittadini. Dopo la nostra segnalazione un tombino è stato ripristinato con del bitume versato attorno (toppa attesa comunque al test della pioggia) ma la Multiservice non è intervenuta sugli altri due. La situazione attorno a uno di loro è piuttosto critica. Le auto non possono evitare “l’ostacolo” perché significherebbe invadere la corsia di marcia opposta. Viene da chiedersi come mai non si sia intervenuti anche su quel tombino posizionato a poche decine di metri da quello ripristinato. Quesito che lascia il tempo che trova. Quel che conta è che ora bisogna intervenire prima che sia troppo tardi.

Il terzo e ultimo tombino sporgente potrebbe anche attendere viste le dimensioni ridotte e la sua posizione più decentrata rispetto alla strada. Ma sei fai 30….

In foto il primo tombino “ripristinato” dopo la nostra segnalazione.