Da un rogo nelle zone rurali ad uno in pieno centro città a lambire abitazioni e strutture sanitarie. Accade ad Andria dove questa mattina, poco dopo mezzogiorno, le fiamme hanno avvolto un’area di sterpaglie ed alberi in via Canal. Il fumo intenso ha invaso diverse abitazioni private presenti in zona oltre che la struttura sanitaria del San Raffaele, sede di distretto dell’ASL BAT nonchè casa di riposo.

Sul posto la Polizia Locale di Andria per coordinare gli interventi ed i vigili del fuoco. Al momento ignote le cause del rogo anche se in quel terreno incolto sono molteplici le sterpaglie presenti.