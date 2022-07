Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio ad Andria. Attorno alle 18.30 un grosso ramo di un albero di pino è caduto in via Walter Chiari, a pochi passi dallo stadio “Degli Ulivi” e soprattutto in prossimità dell’area sgambamento animali. Il ramo è precipitato sul marciapiede sottostante e su parte dell’asfalto. Si tratta di una zona particolarmente frequentata dai cittadini, da chi fa jogging e dalle auto in sosta. Solo per pura casualità in quel momento non c’era nessuno. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Andria che ha interdetto la zona. Si attende l’arrivo della Multiservice per la rimozione del ramo. Da chiarire i motivi della caduta.