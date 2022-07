Siamo a luglio, è iniziato l’ultimo tratto di strada che ci porterà all’inizio della VI edizione del Festival della Disperazione, in programma dal 20 al 27 luglio, e già arranchiamo visibilmente.

E’ con questo stato d’animo che vogliamo invitarvi alla prima conferenza arranca, una conferenza in cui parleremo del Festival, del suo programma e dei suoi acciacchi.

Assieme a noi, in questa sede, tutti i partner e i collaboratori del Festival: tra cui Il Circolo di Legambiente Andria, Camminare Insieme, Biblioteca Diocesana San Tommaso D’Aquino, Museo Diocesano San Riccardo e non solo.

Durante la conferenza racconteremo tutto ciò che accadrà dentro e intorno al Festival; parleremo degli ospiti, degli incontri, degli spettacoli, ma anche delle cose inutili e collaterali che tanto ci piacciono. Soprattutto, ci lamenteremo un po’ e parleremo anche di quanto sia faticoso sopravvivere.

E poi, vi presenteremo Non arriviamo a fine mese, il contest fotografico, pensato con il Circolo di Legambiente Thomas Sankara di Andria, tutto incentrato sullo spreco. Neanche a farlo apposta il prossimo 28 luglio ricorrerà l’Overshoot Day, ossia il giorno in cui avremo consumato tutte le risorse disponibili sulla terra per quest’anno.

Vi aspettiamo lunedì 4 luglio, alle ore 10.30, presso il Museo Diocesano San Riccardo.