Sono state messe a dimora nelle settimane scorse, in via Canal, le 7 essenze arboree di Carrubo donate al Comune di Andria dal Presidente del Consiglio Comunale, dr. Giovanni Vurchio. Come vuole la proceduta la Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco, avv. Giovanna Bruno, con proprio atto del 19 maggio scorso, ha deliberato di accettare la donazione di modico valore proposta, con una nota formale del 26 aprile, dal Presidente Vurchio e consistente in 7 essenze arboree dichiarandone anche l’entità economica di modico valore.

Tanto al fine di arricchire il patrimonio arboreo della città. Le 7 essenze di Carrubo sono così entrate nel patrimonio verde del Comune manutenuto e curato dal Servizio Ambiente e Verde Pubblico che ha predisposto i lavori di trapianto, e di sostegno post trapianto, per garantirne il buon attecchimento.