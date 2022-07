Torna l’Inter Summer Camp organizzato dalla Virtus Andria, unica associazione sportiva pugliese a rientrare nel programma base giovanile della realtà nerazzurra. Dal 4 al 15 luglio il centro sportivo Andria Sport sarà teatro di allenamenti, giochi e momenti di condivisione sotto la guida di uno staff tecnico in arrivo da Milano. L’edizione 2022 dell’Inter Summer Camp è la seconda dopo la prima dello scorso anno che ha fatto registrare una grande partecipazione. Quest’anno c’è voglia di continuità e di proseguire il percorso di crescita già avviato.

L’Inter Summer Camp è aperto a ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni. Oltre ai tecnici milanesi sarà presente anche lo staff della Virtus Andria guidato dall’ex bandiera della Fidelis Raffaele Quaranta.

Non solo sport ma anche sociale grazie alla generosa offerta di 1.500 euro da parte di un sponsor che affianca la Virtus, in favore della Parrocchia San Giuseppe Artigiano. In questo modo 6 giovanissimi potranno far parte dell’Inter Summer Camp gratuitamente.

Anche per questo motivo, e non solo, l’iniziativa è stata sostenuta dall’amministrazione comunale.

Il servizio.