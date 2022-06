La certezza c’è: quella in corso sarà l’ultima settimana prima dell’arrivo in città di Mirko Cudini e Sandro Federico, rispettivamente neo allenatore e neo ds della Fidelis Andria. Dopo la firma e l’ufficialità della nuova era tecnica, si aspettano a ore annunci per la data e il luogo della presentazione ufficiale del duo sul quale si baserà la ripartenza biancoazzurra: presumibilmente, sarà tra il 5 e il 6 luglio. Allora sarà tempo di ascoltare per la prima volta in maniera ufficiale la voce delle prime scelte prese per la stagione 2021/22 dalla proprietà.

Il secondo step sarà la comunicazione della sede del ritiro pre-campionato. Lunedì 18 luglio, a meno di variazioni, i giocatori sotto contratto – al momento 13 – saranno attesi in sede per i primi test e le visite mediche mentre per il ritiro, che dovrebbe avere il via il 20 e chiudersi poco prima di Ferragosto, a una settimana dall’esordio in Coppa Italia e a due da quello in campionato, si valutano anche mete pugliesi come San Giovanni Rotondo. Non c’è però sul tema ancora una scelta ben definita, con Cudini che sta valutando tutte le soluzioni mese in campo.

Dal campo, inteso come terreno di gioco, a chi in campo ci andrà. Mentre sono ancora in corso valutazioni su alcuni dei detentori dei contratti più costosi della rosa, su tutti quelli di Tulli e Di Piazza, il ds Federico sta sondando il mercato degli under, materiale tecnico che Cudini nell’arco della sua carriera, e non solo a Campobasso, ha dimostrato di saper trattare con profitto. Il dirigente sta studiando ogni tipo di mercato, dai settori giovanili dei club di A e B passando per chi ha giocato nella C dello scorso anno e la Serie D, competizione spesso in grado di offrire opportunità inattese. L’obiettivo è evitare le difficoltà della scorsa stagione, quando proprio la carenza di alternative nel reparto under ha condizionato le scelte tecniche. Presentazione, ritiro, trattative: la partita estiva della Fidelis si gioca su tre tavoli.