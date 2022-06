Meno tamponi nella giornata di domenica e nuovi casi giornalieri che scendono, ma il tasso di positività resta comunque alto. Si aggiornano i numeri della pandemia in Puglia. Secondo il bollettino odierno sono 1.573 i nuovi contagi da coronavirus a fronte di 8.702 tamponi effettuati. E’ ancora la provincia di Bari a dettare il passo con 444 casi giornalieri, segue quella di Lecce con 401 nuove positività, 199 nel foggiano, 181 nella Bat, 180 nel tarantino e 135 in provincia di Brindisi. Il totale dei casi da inizio pandemia sale così a 1.186.403. Si aggrava il bilancio delle vittime: nell’ultimo bollettino si segnalano altri 3 decessi che portano il totale a 8.604. Anche sul fronte dei ricoveri non arrivano buone notizie: tra sabato e domenica i ricoveri sono saliti a 279, di cui 269 in area non critica e 10 in terapia intensiva. Rallenta, complice il weekend, l’aumento dei negativizzati. Gli attualmente positivi così schizzano a circa 35.700 in poche ore.