Diverse decine i dipendenti della Sangalli che questa mattina si sono radunati a palazzo di città per ascoltare, in modo composto, la presentazione del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti in città a cura della Gial Plast e della Si.Eco. A pochi giorni dall’avvio, il 1 luglio che cambia dopo dodici anni di presenza Sangalli, c’è ancora poca comunicazione con i futuri dipendenti del nuovo servizio che saranno assorbiti dalle nuove aziende grazie alla clausola sociale. In particolare i dipendenti lamentano di non esser stati mai effettivamente coinvolti nella stesura del nuovo modello organizzativo pur essendo loro i primi a doversi confrontare con le problematiche sul campo del servizio.

Il ringraziamento e la pazienza richiesta dal Sindaco Giovanna Bruno che ha voluto che una rappresentanza di dipendenti salisse poi a palazzo di città, non basta. Anche perché le problematiche da superare sono diverse e creano non pochi malumori nei lavoratori.

Un solo incontro con le sigle sindacali il 17 giugno scorso e poi nulla più per un servizio che resta essenziale per la comunità e che deve superare già diverse difficoltà anche logistiche.

