Bimbi e genitori in festa all’istituto comprensivo “Verdi-Cafaro” per salutare l’anno scolastico dei più piccoli delle scuole dell’infanzia “Carella” e “Carella 1”. Un grande luna park realizzato nel giardino della scuola secondaria “Cafaro” con attrazioni, spettacoli, sport e personaggi dei cartoon.

Una festa organizzata nei minimi dettagli dalle docenti delle scuole dell’infanzia per salutare l’anno scolastico con un’attività all’aria aperta e tanto divertimento. Due gli spettacoli, uno dal titolo “Se puoi sognarlo, puoi farlo… magia” a cura di Mago Babalù e “Animal Comix” con il giocoliere Guido e la partecipazione di draghetti, piccolo coccodrillo e un grande serpente.

Aria di Festa, mista ad allegria, si è respirata in tutto il giardino e i bambini, principali attori, hanno giocato in tutti gli stand allestiti per l’occasione: “Qua qua qua pesca la papera che in acqua sta” “Minigolf”, “Lancia e vai, con gli anelli ti divertirai”. Nell’angolo ristoro i bambini hanno trovato Popcorn e succhi di frutta e non è mancata una sorpresa finale: sono arrivati a fare festa Bing e Topolino che hanno ballato con i bambini per tutto il pomeriggio.