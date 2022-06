Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto:

«Che la situazione generale dell’azienda Papparicotta non sia ottimale è cosa risaputa, al di là della pretestuosa campagna accusatoria messa in atto negli ultimi giorni, ma certamente l’Ente non è stato a guardare, tanto da aver attivato le procedure per l’affidamento gestionale della stessa, attraverso un bando pubblico. Precisato che non vi è nessun pericolo di Xilella come dimostrato all’esito del recente sopralluogo avvenuto con i tecnici dell’osservatorio fitopatologico regionale con la contestuale campionatura di rametti di ulivi appositamente prelevati che hanno dato esito negativo, va espressamente rigettato l’allarmismo generato senza cognizione di causa da coloro che probabilmente vanno alla ricerca di un mero visibile protagonismo personale. Va ribadito che negli anni recenti ci sono stati monitoraggi e studi fatti anche dai tecnici del Centro Ricerche Basile Caramia di Locorotondo, legati allo studio del vettore del batterio della Xilella, un motivo in più per monitorare e tenere sotto controllo la situazione dal punto di vista fitopatologico. Quanto alla questione dell’aratura degli appezzamenti che compongono la consistenza e la natura stessa delle colture in atto aziendale di cui sono stati citati dati erronei nei comunicati emessi, è bene precisare che gli uffici si sono attivati per tempo nonostante l’oggettiva difficoltà legata sia alla situazione della carenza di organico e di dirigenti al quale l’Ente sta ponendo rimedio, oltre quella sopraggiunta anche a causa del concomitante aggiornamento della piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione al quale le amministrazioni accedono per l’indizione delle gare pubbliche che non hanno agevolato la speditezza della gara di affidamento dei lavori, peraltro già ultimati, che hanno eliminato, in particolare, ogni presunto pericolo di possibili rischi di incendio. Inoltre, va precisato per una corretta informazione, che con la Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2022 n. 343, è stato approvato il piano d’azione per contrastare la diffusione della Xilella Fastidiosa di cui all’allegato A, il quale all’art. 4.7.1 riferito alle misure fitosanitarie contro le forme giovanili del vettore volgarmente chiamato “sputacchina”, è stato previsto, nel periodo primaverile dal 10 marzo al 15 maggio, l’obbligatorietà delle lavorazioni superficiali dei terreni ricadenti nei territori comunali direttamente interessati dalla batteriosi (zone infette e di cuscinetto) diversamente dal resto del territorio regionale, per il quale gli interventi sono consigliati. Del che, non si comprende la ragione di tanto pretestuoso clamore per le condizioni dell’azienda Papparicotta che tutti desideriamo rivalorizzare, le cui procedure di affidamento gestionale, volute ed avviate da questa amministrazione, sono in via di definizione».