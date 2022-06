Oggi, alle 18, verrà ospitata una rappresentanza dei giovani che inizieranno la maturità la prossima settimana. Ci saranno tutte le scuole superiori di Andria ed il coordinamento è affidato al Comitato studentesco. Ci sarà la presenza dell’Amministrazione che sta portando avanti queste idee di divulgazione della Costituzione all’interno delle scuole, un progetto che fisicamente verrà reso maggiormente concreto con il prossimo anno scolastico.

«Però vogliamo cominciare subito – spiega il Sindaco, avv. Giovanna Bruno – con il donare ai giovani della maturità di quest’anno una copia della Costituzione per sottolineare l’importanza del senso civico, l’attenzione a quella che è la la Carta fondamentale insomma dei diritti e dei doveri dei cittadini italiani. Tutto questo è stato reso possibile grazie a tante iniziative che, già nel corso di quest’anno scolastico, si sono portate avanti così come quella di rendere maggiormente fruibile il Palazzo di Città e le stanze della politica, della burocrazia cittadina, per far avere, ai ragazzi, una maggiore conoscenza e di presa in diretta di come si snoda la vita politica in città, la collaborazione con gli assessorati. In futuro vedremo come sarà possibile usufruire di spazi aperti per fare delle lezioni scolastiche alternative e lo faremo con la collaborazione del Comitato», conclude il Sindaco.