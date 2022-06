Dopo le recenti operazioni che hanno portato all’individuazione dei responsabili di alcune azioni criminose che contaminano l’ambiente e la salute pubblica, giunge il plauso del Forum Ambiente e Salute “Ricorda Rispetta” di Andria alle Forze di Polizia Locale:

«I roghi tossici sono sempre più numerosi e si aggiungono i fuochi delle sterpaglie bruciate. Purtroppo spesso nei terreni incolti molti incivili gettano rifiuti e i fumi della combustione diventano ancor più pericolosi. I cittadini sono preoccupati per le gravi conseguenze sulla

salute a causa dell’aria irrespirabile. Facciamo un plauso alle donne e agli uomini della Polizia Locale e al suo Comandante per il grande lavoro di investigazione sugli autori di questi odiosi attentati alla salute pubblica. Già alcune persone sono state individuate e denunciate e noi volontari del Forum facciamo appello per collaborare indicando luoghi e circostanze. Ovvio che sarebbe altresì opportuno chiamare subito i Vigili del Fuoco per scongiurare il peggioramento delle linee di avanzamento degli incendi. E’ utile a tal proposito ricordare che c’è un numero dedicato da chiamare per le urgenze e non il centralino della Polizia Locale che nei festivi non è presidiato».