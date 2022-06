È successo tutto nel primo pomeriggio: l’ufficiale di polizia si stava recando in Questura per prendere servizio, quando la sua attenzione veniva catturata da un’auto scura che si aggirava lentamente nei pressi di una sala slot ubicata all’ingresso della città. L’ufficiale restava in osservazione, mentre dall’auto scendevano tre individui vestiti di nero e completamente travisati, con passamontagna e guanti, che iniziavano ad armeggiare intorno alle ruote di un’auto di valore particolarmente elevato lì parcheggiata; all’interno dell’auto dei malfattori rimaneva un complice (probabilmente per “spingere” il veicolo una volta disattivato il freno di stazionamento).