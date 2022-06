Traffico in tilt questa mattina sulla Strada Statale 16 di Bari, in direzione Sud. In particolare tra il capoluogo e Polignano i disagi maggiori complici anche i rallentamenti legati ai lavori in corso sulla strada. In particolare all’altezza di Mola di Bari si è creato un maxi ingorgo per cui ci sono volute almeno tre ore per smaltire le tante auto in colonna. Per chi ha deciso insomma di raggiungere le spiagge dell’Adriatico e dello Jonio nel ponte del 2 giugno grandi problemi visto anche il caldo asfissiante di queste ore come già preannunciato. Stesse scene si stanno registrando anche nel pomeriggio con auto incolonnate per il rientro a casa. C’è da segnalare che l’ANAS ha annunciato che dovrebbe rimuovere tutti i cantieri presenti sulla Strada Statale 16 almeno per il periodo estivo. Problemi nel pomeriggio anche sull’Autostrada A14 con fumo denso nel tratto tra i caselli di Andria e Trani a causa probabilmente di incendi alle sterpaglie a bordo strada.