Resta piuttosto stabile l’andamento della pandemia di Coronavirus in Puglia. Una foto nitida della situazione viene scattata dal consueto bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione che oggi, giovedì 2 giugno, segnala 1.205 nuovi casi accertati, a fronte di 10.676 tamponi analizzati, con un tasso di positività che sale lievemente all’11,2%.

È ancora Bari la provincia più colpita con 374 contagi giornalieri, seguita da Lecce con 253, Taranto 193, Foggia 186, poi Barletta-Andria-Trani con 95 nuovi casi e infine Brindisi con 88, ai quali si aggiungono quelli di 12 residenti fuori regione e 4 di provincia in via di definizione.

La somma dei casi complessivi di Covid registrati in Puglia, dall’inizio della pandemia, sale così a quota 1.135.785. Si aggrava purtroppo anche il bilancio delle vittime, con altri 8 morti in 24 ore e che portano il totale dei decessi a 8.515.

Continua la discesa della curva degli attualmente positivi, che scendono a 25.822 (oltre 300 in meno del dato precedente), mentre è stabile la situazione sul fronte ospedaliero. I pazienti Covid ricoverati sono al momento 281, di cui 264 in area non critica e 17 in terapia intensiva, in leggero aumento rispetto a ieri.

Nuovo balzo in avanti dei pugliesi negativizzati, che raggiungono la cifra di 1.101.448 con più di 1.500 nelle ultime 24 ore.