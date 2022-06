In attesa di sciogliere i nodi riguardanti le conferme di allenatore e direttore sportivo, con la coppia Nicola Di Leo-Vito Di Bari e Pasquale Logiudice in stand-by, in casa Fidelis Andria ci sono 13 certezze da cui ripartire dopo la salvezza conquistata nel girone C di Serie C. Tanti sono infatti i calciatori legati al club biancoazzurro da un legame contrattuale che va oltre il 30 giugno 2022. Per più di qualcuno la sfida del 14 maggio contro la Paganese, vinta per 1-0 grazie al gol salvezza di Sorrentino, potrebbe infatti restare l’ultima partita con la maglia della Fidelis. In scadenza di contratto ci sono i portieri di riserva Donini, Vandelli e Paparesta, il centrale Legittimo, il laterale Carullo, i centrocampisti Risolo, Bortoletti, Bolognese e Gaeta e il trequartista Ortisi. Di questi, Risolo, Gaeta e Ortisi potrebbero avere chance di giocarsi il futuro in biancoazzurro mentre saluteranno per fine prestito De Marino e Monterisi.

Poi ci sono le certezze, almeno quelle contenute nei contratti in attesa delle valutazioni tecniche del caso. Voce a cui corrisponde il profilo di Umberto Saracco: il portiere arrivato dal Cosenza a gennaio ha cambiato volto alla porta della Fidelis, contribuendo a un rendimento ben differente dal girone di andata. Ha un altro anno di contratto, alla pari di un altro arrivo del calciomercato di riparazione: il centrale difensivo Cristian Riggio. Scadenza nel 2023 anche per Alcibiade, protagonista di un buon finale di stagione, capitan Benvenga, Nunzella e Lacassia, quest’ultimo di rientro dalla non esaltante esperienza in prestito con il Bitonto nel girone H di Serie D. Fondamentali per la salvezza della Fidelis sono stati Ciotti, Urso e Casoli: tutti e tre hanno un legame con l’Andria per un altro anno ed è complicato pensare, a prescindere da chi siederà in panchina e da chi occuperà il ruolo di ds, che non possano far parte della rosa che verrà. In attacco ci sono invece ben quattro giocatori con legame pluriennale: Sorrentino, in scadenza nel 2023, si è meritato la conferma con il gol salvezza, mentre andranno analizzate le posizioni di Bubas e Di Piazza, anche loro vincolati alla Fidelis da un altro anno di contratto, e di Giacomo Tulli, titolare di un legame fino al 2024. Soprattutto sugli ultimi due erano riposte attese ben diverse. Il tempo dirà se faranno parte o meno dell’Andria che sta nascendo.