Tamponamento questa mattina sulla tangenziale di Andria. Per cause tutte da accertare sono state coinvolte tre autovetture. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, la Polizia di Stato, i Carabinieri e una equipe sanitaria del 118. Tre i feriti complessivamente: due trasportato in codice verde e uno in codice giallo all’ospedale “Bonomo”. La persona in codice giallo ha riportato escoriazioni varie e trauma cranico.