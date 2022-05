Prima convocazione in nazionale e primo risultato di grande prestigio a livello internazionale per Pasquale Selvarolo, l’atleta andriese della Fiamme Azzurre primo classificato nella “Final B” della Coppa Europa sui 10mila metri. Selvarolo a Pacè, sulle strade di Francia, è riuscito a vincere la sua finale ma soprattutto è riuscito a migliorare il suo primato personale sceso di oltre 20 secondi a 28’30”35. La gara A è stata vinta da Jimmy Gressier con il crono di 27’24″51 davanti allo spagnolo Carlos Mayo (27’53″12) ed al turco Aras Kaya (27’58″08). Per l’Italia quinto posto con record personale per Pietro Riva (28’01″07).

Un crono ed un risultato importante che testimonia la costante crescita dell’atleta 22enne andriese che ha ormai lasciato le categorie giovanili per confrontarsi con i “grandi” dell’atletica. Selvarolo ha chiuso davanti al turco Sezgin Atac (28:37.38) e al rumeno Nicolae Alexandru Soare (28:42.63).