Weekend segnato dagli incidenti stradali, quello che ha vissuto Andria nelle ultime 24 ore.

Andiamo con ordine. Ieri, nella prima parte della serata (attorno alle 19.30) due auto sono state coinvolte in un sinistro all’’incrocio tra via Mattia Preti e via Pier della Francesca. Tutte da accertare le cause dell’incidente che ha visto un’Audi Q3 terminare la sua corsa contro la vetrina di un locale commerciale, mentre la Golf è andata ad impattare contro una terza auto parcheggiata nei paraggi. Danni ingenti. Sul posto sono intervenute alcune equipe sanitarie del 118: il bilancio è di due feriti trasportati all’ospedale “Bonomo” in codice giallo e rosso.

Altro incidente anche nella notte tra sabato e domenica. Per cause tutte da chiarire, due auto si sono scontrate in via Catullo poco dopo l’1. Coinvolte una Fiat Panda ed una Toyota Aygo. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per i rilievi. Sul posto anche un’ambulanza. Feriti lievi.