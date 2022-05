A partire da tali questioni, nasce il primo Festival di Immaginazione Meridiana, che si terrà nei giorni 17-18-19 giugno presso Officina San Domenico. Proposito fondamentale del Festival è quello di iniziare a riflettere sui vari preconcetti che hanno costruito la narrazione del Sud che tutt’ora, consciamente o no, operano nei nostri discorsi, per cercare di costruire collettivamente un nuovo immaginario meridiano che si rifletterà in un atlante transdisciplinare e transgeografico: l’Atlante dell’Immaginario Collettivo Meridiano appunto.

Le giornate saranno organizzate in base a tre tematiche fondamentali: “pensiero meridiano” il primo giorno, “ecologie meridiane” il secondo, e “istituzioni meridiane” il terzo. La mattina sarà dedicata alle “Conversazioni”, incontri di carattere più critico-teorico, mentre nei pomeriggi ci saranno “Esercizi di immaginazione” attraverso i quali provare a sperimentare praticamente gli assunti teorici emersi durante la mattinata.

La gestione e l’organizzazione delle giornate è affidata a professionisti/e di diversi settori – dall’architettura all’archeologia, dall’economia alla filosofia e l’arte – che si confronteranno con i/le partecipanti sulle tematiche menzionate. A seguito di tali esercizi ci saranno nelle prime due giornate incontri pubblici con invitati con cui dialogare, confrontarsi e condividere perplessità; il terzo giorno, invece, è prevista una tavola rotonda con i/le rappresentanti di diverse organizzazioni da tutta Italia per cercare di immaginare come ripensare le istituzioni con un approccio meridiano a seguito anche delle riflessioni emerse durante il Festival. Infine, ogni giornata terminerà con una performance, uno spettacolo o un’esibizione.

La call per partecipare al Festival (https://bit.ly/CandidaturaMeridiana) resterà attiva fino al giorno 31 maggio. Per contributi di carattere più teorico, sempre entro il 31 Marzo, è possibile partecipare alla call promossa da Assembramenti (https://bit.ly/Assembramentimeridiani) per la realizzazione di un volume che rifletta sulle tematiche del Festival. In alternativa si potrà partecipare ai diversi momenti pubblici serali, fra talk, proiezioni, performance e concerti (presto disponibili sulla pagina instagram info dettagliate sul programma)